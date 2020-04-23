Суд обязал СБУ расследовать дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы — Вятрович

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности начать расследование о возможной госизмене совершенной Ермаком и Кучмой на ТКГ в Минске.

Такой новостью у себя в Facebook поделился народный депутат Владимир Вятрович, пишет «НБН«.

«Суд удовлетворил мою жалобу по поводу бездейственности Службы безопасности Украины и обязал её в течение 24 часов внести в ЕРДР мое заявление и начать расследование дела о возможной государственной измене, совершенной Андреем Ермаком и Леонидом Кучмой на ТКГ в Минске».

Напомним, ранее мы писали, что петиция с требованием уволить Ермака набрала 25 тысяч голосов.