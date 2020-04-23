Я этого хочу и это будет – Зеленский сделал громкое заявление о посадках

Лидер Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление об обещанных посадках. Он возлагал большие надежды на судебную систему и правоохранительные органы, но эти надежды не оправдались. Зеленский подчеркнул, что не отказывается от своих предвыборных обещаний.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальный Facebook президента.

Зеленский посетовал, что народ Украины просит от него выполнения взаимоисключающих действий.

«В первую очередь самим гражданам Украины следует разобраться, чего они хотят. Часть украинцев все спрашивает: «Когда будут посадки?». Я правда хочу этих посадок и посадки безусловно будут. Но стоит мне начать активизироваться в этом вопросе, и другая часть населения вспыхивает возмущением: «Ты президент, тебе нельзя выходить за рамки своих полномочий». Народ Украины, чего вы хотите больше, обещанных мной посадок или влияния президента?», — спросил у украинцев Зеленский.

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