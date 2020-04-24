Игнорирует ловушки – эксперт указал на ошибки Ермака в переговорах с Кремлем

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак идя на некоторые уступки Кремлю, не учитывает серьезные последствия для Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Факты».

Виталий Кулик отметил, что глава Офиса президента Андрей Ермак, которого многие эксперты называют главным переговорщиков с РФ по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, идет на уступки Кремлю. По его словам, таким образом, господин Ермак хочет ускорить переговорный процесс. Но, как отметил Кулик, здесь есть очень много рисков, которые глава ОП игнорирует.

«Господин Ермак, пытающийся ускорить получение результата, как он это видит, и игнорирует поэтапность, игнорирует определенные ловушки, риски, не хочет учитывать возможные последствия тех или иных уступок со стороны Украины», — заявил Кулик.

Кроме того, по мнению эксперта, украинская власть старается не принимать непопулярных решений, чтобы не терять симпатии избирателей Зеленского.

«Все действия украинской власти направлены на получения одобрения части избирателей президента Зеленского», — отметил эксперт.

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