Около сотни «слуг» готовы проголосовать за назначение Саакашвили — Дубинский

Политика
Христина Качоровська0
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Народный избранник от «Слуги народа» Александр Дубинский поведал, что встреча Саакашвили с президентской фракцией мало ему помогла.

Александр Дубинский
Александр Дубинский. Фото — liga.net

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Главком«.

Так, по словам нардепа, экс-президенту Грузии не удалось вызвать доверие у депутатов «Слуги народа» — за него готовы проголосовать около сотни депутатов… И это при том, что в президентскую фракцию входят 248 человек.

Сам же Дубинский заявил, что не прочь отдать свой голос за назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра.

Напомним, ранее мы писали, что в ОПУ не будут просить «слуг» голосовать за Саакашвили.


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