Совместная позиция: Порошенко рассказал, поддержит ли «Европейская Солидарность» назначение Саакашвили на должность вице-премьера

Бывший президент Украины, народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что он и его партия не будут голосовать за назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ. Он отметил, что это совместная позиция партии «Европейская Солидарность».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YouTube-канал Порошенко.

Экс-президент Украины, народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Петр Порошено заявил, что ни он, ни другие народные депутаты от партии «Европейская Солидарность» не отдадут свои голосаа за назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ.

«Европейская Солидарность сегодня находится в оппозиции. Как оппозиция за прихоти власти мы голосовать не будем», — заявил Порошенко.

Порошенко отметил, что в этом вопросе нет места личным отношениям, ведь он разделяет политику и личные отношения.

«Моя позиция: не ждете от меня каких-то личных оценок. Есть государственная ответственность, есть государственный интерес, и какие-либо личные отношения нужно откинуть в сторону».

Кроме того, политик отметил, что правительство контролирует Офис президента. Порошенко иронично отметил, что ОП нужно было уже давно переименовать в «95 — квартал».

А возвращение Саакашвили в украинскую политику свидетельствует о том, что у команды Зеленского закончились кадры. По его словам, «лавочка запасных превратилась в табуретку».

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