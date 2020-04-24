Стало известно, зачем властям нужен Саакашвили: названы две главные задачи

Стало известно, чем займется экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили после получения должности вице-премьера. Он заявил, что сконцентрирует свои усилия на двух основных направлениях: переговоры с МВФ и дерегулирование.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Саакашвили заявляет, что он уже провел успешные переговоры с отдельными группами из фракции «Слуга народа». Он лично отметил, что может стать полезным для Украины в двух основных аспектах, которые он себе наметил для будущей работы. Бывший глава Грузии настаивает на том, что в данный момент крайне важно приложить усилия ради помощи среднему и малому бизнесу в Украине.

Известно, что уже сегодня, 24 апреля, Саакашвили выступит перед фракцией «Слуга народа» с презентацией планов своей работы.

«Я намерен донести до нардепов, что парламенту необходимо стать ключевым драйвером в продвижении реформ. Сегодня связь между парламентом и правительством слаба. Это нужно исправлять», — сказал Саакашвили.

Напомним, как сообщалось ранее, мир с РФ: Зеленский поставил ультиматум России.