Я полностью поддерживаю мир с Россией — Саакашвили

Кандидат на место вице-премьер-министра Украины по вопросам реформ Михаил Саакашвили заявил, что не против мирных отношений с Россией.

Об этом Саакашвили поведал в интервью «DW«, сообщает «НБН«.

На вопрос журналиста о том, поддерживает ли он стремление Зеленского добиться мира в Украине практически любой ценой, Саакашвили ответил:

«Я абсолютный сторонники мира с Россией. А то, что президент предложил мне место в украинском правительстве доказывает то, что он не будет прогибаться под Россию Владимир Зеленский сторонник независимой внешней политики Украины».

Саакашвили добавил, что в последние дни просматривал российское телевидение и подчеркнул, что там началась полная истерика из-за его возможного назначения:

«И Владимир Зеленский знает об этом. Но раз уж он даже при таких обстоятельствах решился на такой шаг, значит он понимает, что Украина — независимое государство, которое должно принимать независимые решения. Я не против мира с Россией. Никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией… Но мира можно достичь разными способами. Сейчас всё очень сложно».

Экс-президент Грузии подчеркнул, что Владимир Зеленский не будет идти на уступки Кремлю:

«Всё то, что он сейчас делает, показывает, что он укрепляет независимое украинское государство. Он не прогибается под Россию».

Напомним, ранее мы писали, что Саакашвили прибыл на встречу со «Слугами народа».