Зеленский может окончательно потерять влияние: аналитик Басараб рассказал, что будет вынужден делать глава государства

Президент Владимир Зеленский стремительно теряет свое влияние на парламент и правительство. У президента, по мнению аналитика Михаила Басараба, есть только один путь – идти на компромиссы.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Факты».

У президента Владимира Зеленского есть только один путь, чтобы хоть как-то сохранить свое влияние. Аналитик Михаил Басараб считает, что отныне глава государства будет вынужден идти на постоянные компромиссы. Басараб считает, что выстраивать компромиссы придется и с парламентом, и с правительством и даже с фракцией «Слуга народа».

Но, такая тактика главы государства, по мнению эксперта, продемонстрирует уязвимость президента страны. И как последствие, он может окончательно потерять свое влияние на власть.

«Корабль еще не потонул, но уже сел на мель. Турборежим, в котором этот корабль рассекал волны осенью прошлого года, остался навсегда в прошлом. Дальше, чтобы обречь свое влияние на фракцию, парламент и правительство, Зеленскому все время придется выстраивать политические и бизнес-компромиссы. Что в свою очередь будет подчеркивать уязвимость и слабость не так сильного президента. Это путь к потере влияния на ветви власти, а потом и на ситуацию в стране в целом», — считает аналитик.

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