Для него будет лучше занять место в Офисе президента – Верещук заявила, что Саакашвили эффективнее себя проявит в ОП

Депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заговорила о том, что Михаил Саакашвили может эффективнее проявить себя, занимая должность в Офисе президента, нежели в Кабинете Министров.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Depo.ua

Депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сможет принести больше пользы украинскому государству, занимая должность в Офисе президента, а не в Кабмине.

«Да, действительно, для него будет лучше и эффективнее занять место в Офисе президента», — заявила народный депутат.

Верещук заявила, что она убеждена в том, что Михаил Саакашвили найдет свое место, где он сможет вкладывать свою энергию для развития Украины.

Ранее мы сообщали, что фракция «Голос» готова встретиться с Саакашвили.