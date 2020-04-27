Для него будет лучше занять место в Офисе президента – Верещук заявила, что Саакашвили эффективнее себя проявит в ОП

Политика
Ольга Гергелюк0

Депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заговорила о том, что Михаил Саакашвили может эффективнее проявить себя, занимая должность в Офисе президента, нежели в Кабинете Министров.

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили. Фото — delo.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Depo.ua

Депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сможет принести больше пользы украинскому государству, занимая должность в Офисе президента, а не в Кабмине.

«Да, действительно, для него будет лучше и эффективнее занять место в Офисе президента», — заявила народный депутат.

Верещук заявила, что она убеждена в том, что Михаил Саакашвили найдет свое место, где он сможет вкладывать свою энергию для развития Украины.

Ранее мы сообщали, что фракция «Голос» готова встретиться с Саакашвили. 

 


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