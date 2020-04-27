Лавров обвинил Украину в срыве апрельского Нормандского саммита

Важное Политика
Христина Качоровська0

Глава российского МИД отметил, что Киев до сих пор не выполнил взятые на себя обязательства на декабрьском саммите, поэтому о новой встрече «нормандской четверки» не может быть и речи.

Сергей Лавров
Сергей Лавров. Фото — kommersant.ru

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РИА-Новости«.

Так, по словам Сергея Лаврова, в апреле действительно должен был пройти ещё один Нормандский саммит. Но он не состоялся… И это не из-за пандемии коронавируса, а из-за того, что Украина не выполняет решения предыдущего Нормандского саммита:

«Мы планировали провести новый саммит в Берлине, в апреле сего года. Не теперь ни о каком саммите не будем даже заикаться. Всё, что было принято Париже блокируют на ТКГ в Минске, блокируют в украинском парламенте и правительстве».

Напомним, ранее мы писали, что 30 апреля состоится видеоконференция Нормандского саммита на уровне глав МИД.


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