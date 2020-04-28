Возможно, станет мэром Одессы — Бутусов рассказал, что Кабмин отозвал из ВР представление о назначении Саакашвили на пост вице-премьера

По данным журналиста, голосов за назначение Саакашвили катстрофически не хватает и «Слуга народа» заблокировала этот вопрос.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Юрия Бутусова.

Он отметил, что на данный момент назначения Саакашвили в Кабмин не будет и вряд ли оно появится в ближайшее время:

«После долгих переговоров со «слугами» собрать 226 голосов всё равно не удалось. Лишь около 170 нардепов готовы проголосовать за него. Голосов нет, потому что Зеленский публично не поддерживает Саакашвили… Возможно, со временем что-то изменится, но пока что в ОПУ поставили этот вопрос на паузу. Ответственным за сбор голосов поставили Арахамию, хотя ранее за это отвечал Ермак».

При этом, отметил журналист, если бы Зеленский дал «отмашку», то во фракции точно бы нашли необходимые голоса:

«Но для этого ему надо выполнять требования различных групп влияния в своей фракции, а такого поворота он точно не ожидал. Цена назначения Саакашвили стала слишком высока».

Понимают на Банковой и то, что ситуация с «недоназначением» вызовет бурную реакцию и у самого Саакашвили, поэтому ему надо срочно искать другое место:

«Один из вариантов — помочь Саакашвили стать мэром Одессы. Позволить ему баллотироваться от «Слуги народа» и полностью взять на себя его предвыборную кампанию».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленского убеждают взять Саакашвили во власть.