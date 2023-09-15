В своем Facebook журналист написал, что скандального нардепа от «ОПЗЖ», которого обвиняют в госизмене, СБУ задержала у него дома в селе Козин на Киевщине, информирует «НБН».

Как напомнил Бутусов, Шуфрич фигурирует в деле по шпионской сети страны-агрессора, которую основал экс-нардеп ВРУ и сотрудник ФСБ Владимир Сивкович.

Следствие выяснило, что одиозный народный избранник по заданию Сивковича появлялся на телеэкранах Украины и РФ для продвижения антиукраинской политики, и распространения кремлевской пропаганды.

Журналист сообщил, что сегодня проходит более полсотни обысков по делу скандального политика.

Напомним, что в марте прошлого года Шуфрича задержали бойцы киевской ТРО – нардеп фотографировал блокпост. Позже его освободили из-под стражи. 16 мая стало известно, что политик сбежал из Украины, однако уже 23 мая депутат вернулся на родину.

Как сообщалось, Шуфрич и его однопартиец Григорий Суркис стали членами украинского НОК.