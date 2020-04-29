Офис президента просил Кабмин Шмыгаля сделать план работы без кредита от МВФ – СМИ

Еще перед назначением Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины, Офис президента Украины попросил министров сделать план работы правительства без транша от МВФ.

Об этом сообщает издание «Украинская Правда», ссылаясь на собственные источники, передает НБН.

Как выяснили журналисты издания «Украинская Правда», перед тем, как назначить новый Кабинет Министров, Офис президента просил министров о том, чтобы сделать план работы правительства без кредита от МВФ.

Издание пишет, что как только министром финансов назначили Игоря Уманского, он признал, что без транша от МВФ Украина не сможет. Стоить отметить, что об этом в Офисе президента попросили правительство еще до начала пандемии коронавируса в Украине.

Как только пандемия добралась и до Украины, и правительство ввело карантин, тогда власть поняла, что без кредита от МВФ Украине грозит дефолт.

Напомним, для того, чтобы Украина смогла продолжить сотрудничество с МВФ и получить очередной транш, парламент должен во втором чтении проголосовать за «антиколомойский» закон.

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