Видеоконференция глав МИД стран «нормандской четверки»: в МИД РФ рассказали, примет ли участие Лавров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в запланированной видеоконференции глав МИД стран «нормандской четверки».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

Стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров все-таки примет участие в видеоконференции глав МИД стран «Нормандской четверки», которая запланирована на 30 апреля.

По словам представителя МИД РФ Захаровой, министры стран «нормандской четверки» обсудят выполнение договоренностей предыдущего саммита, а также выполнение Минских соглашений. Кроме того, Захарова отметила, что Лавров примет участие в виртуальном общении с прессой, которое состоится после переговоров руководителей МИД стран «нормандской четверки».

Стоить отметить, что ранее глава МИД РФ Лавров заявлял, что «о ни каком нормандском саммите не может идти речи». Главный дипломат РФ заявил, что «представители Украины в ТКГ блокируют выполнение парижских договоренностей».

Ранее мы сообщали, что в Берлине рассказали, какие вопросы обсудят руководители МИД стран «нормандской четверки».