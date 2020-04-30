2020 год для «Л/ДНР» решающий – информационный ресурс озвучил планы Кремля по Крыму и ОРДЛО

Telegram-канал «Заметки гражданина» пишет о том, что Кремль планирует провести в Крыму еще один референдум, наподобие того, который РФ проводила в 2014 году. Таким образом, Кремль хочет «узаконить» аннексию Крымского полуострова и показать странам Запада, что Крым «принадлежит» РФ. После решения «крымского вопроса» Кремль планирует перейти к ОРДЛО.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Telegram-канал «Заметки гражданина», передает НБН.

Информационный ресурс «Записки гражданина» пишет, что Кремль намерен провести еще один референдум в Крыму. В Кремле уверены, что жители аннексированного полуострова проголосуют за то, что Крым «принадлежит» РФ. Только после этого референдума в Москве перейдут к «Л/ДНР». По информации автора публикации, на данный момент такие идеи обсуждаются в администрации президента РФ.

«Никто не знает, как это будет реализовываться, просчитываются все риски. Предварительно это должно решиться в течение этого года. 2020 год для «Л/ДНР» решающий. Делайте выводы сами, подгоняйте все события и сравнивайте», — пишет автор поста.

Автор поста сообщает, что, таким образом, Путин хочет отвести внимание от сроков своего «обнуления» и изменений в Конституции РФ.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Украины Кулеба рассказал об итогах переговоров глав МИД стран «нормандской четверки».