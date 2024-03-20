В среду, 20 марта, российский лидер в ходе встречи со своими доверенными лицами в Кремле прокомментировал удары по Белгородской области со стороны Украины, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Диктатор «восхитился мужеством» жителей приграничных регионов государства-террориста и заверил, что Москва «сделает все, что от нее зависит», чтобы поддержать их и обеспечить безопасность этих областей.

По словам президента-агрессора, РФ «может ответить тем же» Украине и атаковать гражданскую инфраструктуру соседней страны, умолчав о том, что его оккупационные войска на протяжении двух лет полномасштабной войны ежедневно наносят такие удары.

Напомним, что на пресс-конференции после «переизбрания» на пост главы государства Путин заявил, что россиянам на украинской территории нужно создать «санитарную зону». Также диктатор пригрозил бойцам РДК, Легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона».