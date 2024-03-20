В правительственном заявлении в Бундестаге Шольц сообщил, что РФ не так сильна, как люди думают. Канцер ФРГ отметил, что вторжение оккупантов Украину было жестоким, однако внутри государства-террориста репрессивная система демонстрирует нехватку прочности, информирует «НБН» со ссылкой на Bild.

По словам представителя Берлина, в связи с этим страны Европейского Союза должны сплотиться и настойчиво помогать украинцам в борьбе против российских захватчиков.

Политик добавил, что, если кремлевский диктатор Владимир Путин верит в то, что ему нужно просто «пересидеть» эту войну и Евросоюз ослабит поддержку Киева, то он просчитался.

Как сообщалось, пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков пригрозил странам ЕС за покупку оружия для ВСУ за счет прибыли от замороженных активов РФ.