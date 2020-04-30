Вы не сможете спрятаться — Борис Филатов пригрозил нардепам, которые не хотят голосовать за «антиколомойский» закон

Мэр Днепра заявил, что если парламент не примет закон «О банках», то в стране наступит дефолт. А это уже приведет к непоправимым последствиям.

Такое мнение Борис Филатов выразил в интервью «Главкому«, пишет «НБН«.

Он напомнил, что без принятого «антиколомойского» закона Украина не получит кредит от МВФ. А это уже может привести к непоправимому — дефолту:

«И ответственность за это будут нести лично народные депутаты, которые не поддержат «антиколомойский» закон. Если из-за них в Украине объявят дефолт и начнутся голодные бунты — я лично скажу людям адреса этих нардепов. Они не смогут спрятаться, я на всех укажу пальцем».

Напомним, ранее мы писали, что без «антиколомойского» закона Украина не получит транш от МВФ.