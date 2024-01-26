О том, когда от международных партнеров Украине все же будет предоставлена суммарная финпомощь на 37 млрд долларов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главой банка-регулятора Андреем Пышным, в эфире брифинга, транслируемого на YouTube-каналом «Національний банк України».

По словам Пышного, он проявляет уверенность в том, что наши международные партнеры располагают временем, соответствующим желанием и пониманием критичности продолжение регулярного поступления финподдержки в Украину в течение ближайших месяцев. В частности, согласно базовому сценарию от НБУ, вскоре Украина сможет получить запланированные объемы международной финпомощи, то есть «ритмичность будет восстановлена».

Глава НБУ добавил, что речь идет о 37 млрд долларов, которые направят как в виде грантов, так и как долгосрочные кредиты, таким образом не допустив «апокалиптического сценария» в Украине. Также, с февраля 2024-го года, в Украине снова начнет работу миссия МВФ, которая должна принять решение об очередном кредитном транше.

Ранее мы писали о том, что в Нацбанке предвидели массовое возвращение беженцев в Украину с 2025-го года.