О том, что Кабмин уже получил часть денег от МВФ, и эти средства направят на поддержку и перекрытие дефицита государственного бюджета Украины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, 2,2 млрд долларов являются лишь частью средств, предусмотренных для Украины в рамках программы EFF — суммарный объем составляет 16 млрд долларов. Кроме того, даже для получения первого транша, правительству Украины пришлось проделать «важную домашнюю работу», что позволило успешно пройти четвертый пересмотр данной инициативы.

Премьер-министр добавил, что переведенные средства помогут правительству на должно уровне профинансировать критические расходы бюджета, например, социальную помощь и пенсии, а также зарплаты медиков и учителей.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль комментировал сообщения о штрафах за превышение норм шума для владельцев генераторов.