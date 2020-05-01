Порошенко диктует свои условия «Слугам народа»: правящая партия готова к уступкам

Пятый президент Украины Петр Порошенко решительно раскритиковал отечественную власть. Он призвал «Слуг народа» перестать заниматься пустыми разговорами и начать принимать важные законы. Порошенко выдвинул свои требования. Правящая партия видимо не имеет возражений.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Петра Порошенко.

Порошенко в ходе своих выступлений в Верховной Раде призывает отменить рассмотрение законов, которые он не считает важными. Лидер «Европейской солидарности» уверен, что больше половины вопросов на повестке дня не стоят внимания.

Он назвал главные законы, которые нужно рассмотреть в первую очередь и призвал народных депутатов начать действовать немедленно.

В перечень вошли такие законы: закон №3260 о банках; закон №3380 о нормативах тестирования граждан на коронавирус; №3376 о страховании врачей.

Порошенко подчеркнул, что Украина заняла последнее место в Европе по количеству использования тестов на коронавирус и ситуация в стране тяжелая.

Напомним, как сообщалось ранее, продовольственный кризис в Украине: Тимошенко заявила о приближении катастрофы.