Пришло время мобилизоваться — Гончаренко обвинил Зеленского в войне против украинцев

Народный избранник отметил, что Владимир Зеленский вместо того, чтобы завершить войну на Донбассе решил открыть второй фронт против своего народа.

Таким мнением Алексей Гончаренко поделился на своей странице в Facebook, сообщает «НБН«.

По словам нардепа, предвыборные общения Зеленского о завершении «эпохи бедности» плавно переросли в лозунги «главное выжить»… А жить при таком управлении становится очень опасно:

«Россия и далее убивает наших военных. Власть преследует волонтеров и оппозицию. Дыра в бюджете скоро поглотит всех нас. Возможность зарабатывать деньги отняли. Поехать на заработки можно лишь с разрешения «господина» Шмыгаля».

Напомнил Гончаренко и то, как недавно Зеленский хвастался перед самолетом «Мрія», который привез защитные средства в Украину. Но в итоге, все эти средства так и не поступили к украинским медикам:

«У врачей ни масок, ни защитных халатов, ни очков! У нас каждый пятый с COVID-19 — это медик! Они обещали врачам надбавки размером в 300% от зарплаты, а в итоге врачи получили зарплату ниже в три раза, а не надбавку в 300%. Ещё не понятно, от чего наши медики пострадают больше!».

Хорошо в нашей стране, даже в условиях карантина, живется лишь «слугам», подытожил Гончаренко. Ведь «эпоха бедности» завершились исключительно для них:

«Всё, что они могут — это обманывать и наживаться на беде. Продавать маски во время дефицита. Посещать рестораны своих людей, когда другим запрещено работать. Продавать госдолжности и избегать справедливого наказания. Продавать нашу страну России и также оставаться безнаказанными. Они объявили нам настоящею гибридную войну. Настало время мобилизоваться и быть на чеку!».

Напомним, ранее мы писали, что Гончаренко предупредил Зеленского из-за обыска у Чорновол.