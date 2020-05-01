Отставка премьер-министра РФ Мишустина после выздоровления от коронавируса: Песков сделал заявление
Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин может покинуть свой пост после того, как полностью выздоровеет от коронавируса. Эту информацию поспешил прокомментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Аргументы и Факты».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает информацию о том, что президент РФ Владимир Путин может отправить в отставку главу правительства Мишустина, как только он выздоровеет от коронавирусной инфекции.
«Это ерунда», — лаконично ответил Песков.
Как известно, вчера, 30 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что он болен коронавирусом. Мишустин отправился на самоизоляцию, а его заменил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Ранее мы сообщали, что в главном храме Вооруженных сил РФ не будет изображения Путина.