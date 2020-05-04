Через лес: один из лидеров «русской весны» на Донбассе задумал пробраться в Беларусь на парад Победы

Один из лидеров «русской весны» на Донбассе, пропагандист Константин Долгов заявил, что собирается приехать в Минск на парад ко Дню Победы. По его словам, он принял такое решение, так как Республика Беларусь оказалась единственной страной, которая не отметила парад Победы, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Фейсбук» страничку Долгова.

О своем желании посетить Минск 9 мая заявил один из лидеров «русской весны» на Донбассе Константин Долгов. По словам террориста, он планировал приехать на парад Победы в оккупированный Донецк, но поскольку незаконные «республики» вслед за РФ перенесли парад Победы из-за пандемии коронавируса, Долгов принял решение ехать в Минск. По словам террориста, он поедет не сам, а вмести с супругой.

«Единственный Парад Победы в этом году состоится в Минске, кто бы мог подумать. Мы с женой думаем ехать», — написал Долгов.

Пользователи социальных сетей поспешили напомнить Долгову об одной проблеме. Как известно, из-за пандемии коронавируса РФ частично закрыла свои границы с РБ, поэтому Долгов может и не попасть на парад в Минск. На что террорист ответил, что он будет «переходить через лес».

Год назад мы планировали на 9 мая быть в Донецке. Но вирусная истерия стёрла эти планы в порошок: власти ДНР вынуждены… Gepostet von Константин Долгов am Montag, 4. Mai 2020

Ранее мы сообщали, что Сивохо заявил, что продолжает поддерживать контакты с представителями оккупированных территорий.