Помимо других бед, который российские захватчики принесли на временно оккупированные территории Донбасса, жители Донетчины столкнулись с эпидемией бешенства, сообщает «НБН».

«Глава республики» Денис Пушилин с 3 марта ввел карантин на 60 дней в Макеевке на территории Южного ствола шахты «Холодная балка», а также в поселке Чкалова, который расположен вблизи города.

Ограничения на 60 дней объявили и в Докучаевске с 17 февраля, где также зафиксировали случай инфекционного заболевания. «Руководитель ДНР» распорядился ввести карантин в радиусе полкилометра от места вспышки.

Эпизодический очаг бешенства обнаружили 13 марта и на улице Молодежной села Песчаное Старобешевского района.

Как сообщалось, «глава ДНР» распорядился усилить в оккупированном Донецке искусственный дефицит питьевой воды.