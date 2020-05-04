Зеленский может потерять все, на уступки идти нельзя

Известный российский историк Андрей Зубов в одном из своих интервью высказал мнение, что на украинского президента Владимира Зеленского будут постоянно давить лидеры европейских стран.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Причиной этому являются их собственные экономические интересы и желание восстановить отношения с Российской Федерацией.

По словам историка, Кремль подкупил в свое время мощнейшее лобби на Западе. И эти, вполне респектабельные политики и чиновники будут оказывать давление на Владимира Зеленского с тем, чтобы он согласился на какой-нибудь статус Донбасса.

В такой ситуации, по убеждению Зубова, единственное, что остается для президента Украины – идти в отказ.

«Зеленскому стоит делать только одно – не соглашаться, держаться и говорить «нет». Больше он мало что может сделать», — сказал Зубов.

Ведь кроме российских «слуг», в Европе достаточно здравомыслящих политиков, которые поддерживали и будут продолжать поддерживать Украину.

«Если Зеленский согласится на условия России, то потеряет всякую популярность в Украине. Но главное – он потеряет Украину», — заключил историк.

Ранее сообщалось о том, что Россия «кинула» квазиреспублики, в «ЛНР» назревают «голодные» бунты.