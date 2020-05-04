Наблюдательная комиссия ООН по правам человека крайне недовольна эффективностью расследований относительно трагических событий в Одессе 2014 года. ООН обеспокоена безответственностью властей в вопросе поиска и наказания виновников пожара, который произошел второго мая в Доме профсоюзов.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Работники посольства Российской Федерации в Украине обвиняет Киев в отсутствии попыток наказать виновников многочисленных жертв. Они отмечают, что в данное преступление имеет многих свидетелей и записей видео, но новая власть, как и бывшая просто ничего не хочет делать в этом вопросе. Они отмечают, что связались с ООН и сотрудники данной организации разделяют их негодование и тоже призывают Украину к решительным мерам.

Российские дипломаты возмущены тем, что Украина продолжает настойчиво обвинять РФ в трагедии второго мая.

«Они обвиняют Россию совершенно без доказательств. Есть свидетели и видео, но виновники не наказаны. Мы призываем Киев опомниться и принять меры», — заявили в ведомстве РФ.

Напомним, как сообщалось ранее, Южная Корея против Северной: погранпост подвергся обстрелу.