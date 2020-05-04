Внеочередное заседание парламента пройдет на следующей неделе

По словам народного избранника от «Слуги народа», Александра Качуры, на этой неделе депутат не планируют собираться.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Александра Качуры.

«На этой неделе заседаний не будет. Следующее внеочередное заседание запланировано на 12 мая, вторник. Что именно будем рассматривать решат в парламентских комитетах».

Напомним, ранее мы сообщали, что предыдущее внеочередное заседание ВР прошло 30 апреля.