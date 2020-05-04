Внеочередное заседание парламента пройдет на следующей неделе

Политика
Христина Качоровська0

По словам народного избранника от «Слуги народа», Александра Качуры, на этой неделе депутат не планируют собираться.

Верховная рада
Верховная рада. Фото — delo.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Александра Качуры.

«На этой неделе заседаний не будет. Следующее внеочередное заседание запланировано на 12 мая, вторник. Что именно будем рассматривать решат в парламентских комитетах».

Напомним, ранее мы сообщали, что предыдущее внеочередное заседание ВР прошло 30 апреля.


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