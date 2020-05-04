Внеочередное заседание парламента пройдет на следующей неделе
По словам народного избранника от «Слуги народа», Александра Качуры, на этой неделе депутат не планируют собираться.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Александра Качуры.
«На этой неделе заседаний не будет. Следующее внеочередное заседание запланировано на 12 мая, вторник. Что именно будем рассматривать решат в парламентских комитетах».
Напомним, ранее мы сообщали, что предыдущее внеочередное заседание ВР прошло 30 апреля.
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