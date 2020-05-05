Обновление состава ТКГ со стороны Украины: появилась реакция представителя «ЛНР» в политической подгруппе по Донбассу

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе со стороны Украины. На решение президента Украины уже отреагировали в так называемой «ЛНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе со стороны Украины. К представителю Украины в ТКГ Леониду Кучме присоединяться вице-премьер министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, а также представители парламента и министерств.

Прокомментировал изменения в команде переговорщиков ТКГ со стороны Украины представитель так называемой «ЛНР» в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник. Представитель «ЛНР» считает, что отныне Украину на переговорах по Донбассу в рамках ТКГ будет представлять Алексей Резников. А, господин Кучма, по словам Мирошника, «будет радовать Контактную группу своим присутствием только по юбилеям».

Кроме того, Мирошник заявил, что новым переговорщикам от Украины понадобится время, чтобы войти в курс дела. Он не исключает, что поначалу переговоры могут быть «энергичные».

«Придется пережить несколько приступов энергичных атак, пока у новых переговорщиков не возникнет желание перейти от кавалерийских атак к конструктивному диалогу», — заявил представитель «ЛНР».

В целом Мирошник считает, что переговорная позиция Украины по Донбассу, после изменений в составе ТКГ со стороны Киева, не изменилась.

Представитель «ЛНР» добавил:

«Если конструктивного диалога не будет, то все эти изменения можно считать новой попыткой имитации бурной деятельности для стран Запада и ничего более».

Напомним, ранее мы сообщали, что переговоры между Украиной и РФ могут сдвинуть с мертвой точки.