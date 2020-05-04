Переговоры между Украиной и РФ по Донбассу могут сдвинуть с мертвой точки: Ермак рассказал о планах Киева

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет усилить свое представительство в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, и таким образом сделать переговоры с РФ более эффективными.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Новости Донбасса».

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет усилить свое представительство в ТКГ. По его словам, к переговорам в рамках ТКГ присоединятся представители министерств и парламента. По его словам, кроме бывшего президента Украины Леонида Кучмы, Украину будет представлять и вице-премьер министр по вопросам реинтеграции Донбасса Алексей Резников. Он, по словам Ермака, станет заместителем Кучмы в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках ТКГ.

«Мы добавляем в представительство каждой подгруппы представителей соответствующих министерств на уровне не ниже замминистра. Также будут привлечены представители парламента», — заявил Ермак.

По словам Ермака, он надеется, что РФ пойдет на аналогичные шаги. Глава ОП считает, что данные изменения сделают переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе более эффективными.

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