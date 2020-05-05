Радикалы диктуют свои правила: перед украинской властью поставили непростой выбор

Украинской власти поставлен жесткий ультиматум. Ультрас киевского «Динамо» заявили о своих требованиях, они хотят, чтобы Сергея Стерненко освободили от ответственности за убийство, в противном случае радикалы устроят активные протесты по всей стране.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на WBS Ультрас Динамо.

Радикалы предупредили о массовой мобилизации для протестов. Они заявляют, что на активиста Сергея Стерненко совершали несколько нападений и поэтому несправедливо применять против него наказание за убийство человека, который, по словам самого Стерненко, первый напал на него.

«Когда антиукраинские силы попробуют обвинить активиста Стерненко в убийстве или же попробуют его задержать, мы моментально организуем всеобщую мобилизацию и соберем массовые протесты», — заявили радикалы.

Стоит отметить, что факт убийства действительно установлен следствием и сам Стерненко не отрицает, что убил человека. Однако нынешняя власть Украины уже неоднократно шла на уступки радикалам и активистам.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушков разоблачил план США против Китая: российский сенатор отличился необычным заявлением.