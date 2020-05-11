Порошенко требует от Зеленскго немедленно собрать СНБО: бывший президент сообщил о серьезной опасности на информационном фронте

Бывший президент Украины, народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко обратился к главе государства Владимиру Зеленскому. Порошенко требует от руководителя государства созвать СНБО и принять решение о продлении запрета на российские социальные сети и пропагандистские телеканалы в Украине.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Порошенко.

Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко вспомнил о том, как в мае 2017 года он принял решение запретить на территории Украины российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также пропагандистские российские телеканалы. По его словам, тогда в его адрес посыпались обвинения в посягательстве на свободу слова в стране. По словам Порошенко, позже для всех выяснилось, что его действия были правильными. Ведь российские социальные сети и другие информационные ресурсы, РФ использует в гибридной войне против Украины.

Экс-президент Украины призывает нынешнего главу государства продлить запрет на российские социальные сети на территории Украины.

«Российские социальные сети убивают. Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и принять решение о продлении запрета для российских социальных сетей на территории Украины», — написал Порошенко.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сделал заявление по поводу открытия «границ» с «Л/ДНР».