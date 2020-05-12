Народные депутаты из Львовской области просят правоохранительные органы отреагировать на скандальные высказывания нардепа Кивы

На днях одиозный депутат назвал Львовскую область «колыбелью украинского нацизма», что вызвало негодование у народных избранников от депутатской группы «Львовщина».

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Олега Синютки.

У себя в соцсети Синютка обнародовал заявление от народных депутатов со Львовской области:

«Нардеп от «ОПЗЖ» Илья Кива назвал Львовскую область «колыбелью украинского нацизма». Этим выражением Кива повторяет тезис сталинской пропаганды, которая сейчас стала инструментов войны Путина против Украины. Это грубая украинофобская пропаганда».

Синютка отметил, что в прошлом веке в СССР выражения «украинский фашизм» стало неким оправданием коммунистов, которые уничтожали украинцев. В наше время об «украинских фашистах» активно говорят в Кремле, тем самым пытаясь внедрить ненависть в украинское сообщество и разделить нас на этническом и региональном уровне:

«Москва ненавидит Львов и всю Галичину… Ведь без нас не будет существовать европейской и суверенной Украины. Поэтому мы, нардепы из группы «Львовщина», просим СБУ и ОГП рассмотреть и дать правовую оценку заявлениям Ильи Кивы. Мы также просим спикера Разумкова, премьера Шмыгапля и президента Зеленского дать политическую оценку таким высказываниям».

Нардеп добавил, что поклонникам Сталина и Путина не место в независимой и демократической Украине.

Заявление подписали 17 народных избранников из Львовской области.

Напомним, ранее мы писали, что Кива назвал Шмыгаля «нацистом из Львовской области».