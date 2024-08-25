Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), с началом нового учебного года, то есть с 1 сентября, во всех школьных классах оккупанты сформируют добровольно-принудительные «отряды первых», напрямую подчиняющиеся идентичному «движению» Кремля.

Помимо всего вышеописанного, первоклассников заставят вступать в ряды «сентябрят» (аналог советских «октябрят») в насильственной форме: подобным образом оккупационные администрации намереваются интегрировать украинских детей в российское идеологическое пространство, попросту, — «промыть мозги».

В Центре национального сопротивления призывают родителей выделять побольше времени патриотическому воспитанию собственных детей в оккупации, а также не забывать передавать информацию об ответственных за организацию «зомбирования» украинских детей, воспользовавшись гиперссылкой на Telegram-бот ЦНС.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, о чем свидетельствует отправка новых «гуманитарных колонн» на ВОТ Украины.