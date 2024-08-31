Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), захватчики в предсказуемом циничном стиле назвали патриотизм маленьких украинцев «девиантным поведением».

В частности, «власти» РФ популярно объяснили учителям, куда следует обращаться при обнаружении детей, не проявляющих лояльности путинскому режиму, а также как через школьников раскрывать реальные взгляды их родителей.

Таким образом, враги фактически стремятся через детей узнавать об активности украинского движения сопротивления, однако не понимают, что на стороне своей страны остается большая часть населения на ВОТ (временно оккупированные территории).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ЦНС объясняли, зачем Кремль организовал на Луганщине новое «школьное движение» для украинских детей.