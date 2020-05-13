Россия готовит масштабную провокацию на Донбассе: Гай сообщил, что скоро произойдет в Украине

Владимир Путин задумал большие планы насчет линии столкновения на территории Донбасса. Он хочет устроить провокации перед заседанием в Минске ТЦГ. Кремлю это необходимо, чтобы достичь выгодных российским властям целей на международной арене.

Такое мнение выразил волонтер Мирослав Гай в «Фейсбуке», сославшийся на свои источники, передает «НБН».

«Поделитесь этой важной новостью! Будут провокации на КПП «Гнутове», «Майорск», «Марьинка», «Новотроицкое», «Станица Луганск». Пророссийские наемники будут пикетировать украинские пропускные пункты. Они будут требовать их открытия, чтобы пересечь границу! Они будут все это делать, чтобы пропагандисты в России имели возможность отснять выгодный им материал», — сообщил он в начале.

Ось така інформація прийшла мені від знайомого, якому я схильний довіряти. Звичайно це може бути дезінформацією, фейком… Gepostet von Myroslav Hai am Dienstag, 12. Mai 2020

Далее он сообщил, что власти РФ задумали это для того, чтобы заставить делегацию из Украины пойти на уступки во время переговоров в Минске. Они, по его словам, попытаются показать Украину исключительно с негативной стороны.

«Мы знаем, что Кремль уже устраивал подобное. Сейчас мы должны требовать, чтобы наши правоохранительные органы были блидетльны, но то же самое касается СМИ», — закончил он.

Напомним, СМИ раскрыли таинственное сообщение Зеленского: украинцы были всерьез взволнованы.