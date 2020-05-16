Быстро мы этого не сделаем — Разумков рассказал о шансах Украины вернуть оккупированные территории

Спикер Верховной Рады считает, что для возвращения Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса, Украина, в первую очередь, должна стать экономически сильной страной.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

В своем интервью Дмитрий Разумков отметил, что вернуть оккупированные территории будет тяжело и не быстро… Но это не значит, что от этих территорий надо отказываться:

«Мы не можем снять этот вопрос с повестки дня. Мы должны ежедневно его обрабатывать на различных уровнях. Мы также не можем терять коммуникацию с жителями оккупированных территорий, я имею в виду как Крым, так и Донбасс. К сожалению, этим вопросом в последние годы активно не занимались».

Политик также отметил, что основные инструменты для возвращения временно потерянных территорий — это давление международного сообщества на Россию и развитие экономики Украины.

«Мы быстро не сможем вернуть Крым и Донбасс. Но и отдавать свои территории или забывать о них также нельзя».

Напомним, ранее американский дипломат заявил, что Россия должна ответить за Крым и Донбасс.