Мир на Донбассе: посол Франции в Украине сделал обнадеживающее заявление

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что Франция приложит все усилия для того, чтобы на Донбассе наступил мир.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Twitter страничку французского дипломата.

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своих социальных сетях сообщил о том, что РФ не прекращает вести против Украины гибридную войну. Украинский дипломат отметил, что российские наемники продолжают ранить и убивать украинских военных.

На пост Кулебы отреагировал посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Французский дипломат в первую очередь выразил соболезнования Украине.

Также французский политик заявил:

Simply awful to think that snipers continue day after day to take off lives from young 🇺🇦 soldiers. All my deepest condolences to you @DmytroKuleba and to #Ukraine. We can assure you that 🇫🇷 will pursue all its efforts to finally bring peace in #donbass https://t.co/4NRqMSmN4U

— Etienne de Poncins (@EdePoncins) May 18, 2020