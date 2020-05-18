Мир на Донбассе: посол Франции в Украине сделал обнадеживающее заявление

Политика
Ольга Гергелюк0
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Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что Франция приложит все усилия для того, чтобы на Донбассе наступил мир.

оккупированный Донбасс
оккупированный Донбасс. Фото — dw.com

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Twitter страничку французского дипломата.

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своих социальных сетях сообщил о том, что РФ не прекращает вести против Украины гибридную войну. Украинский дипломат отметил, что российские наемники продолжают ранить и убивать украинских военных.

На пост Кулебы отреагировал посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Французский дипломат в первую очередь выразил соболезнования Украине.

Также французский политик заявил:

«Франция приложит все усилия, для того, чтобы на Донбассе наконец наступил мир».

Напомним, что во время видеоконференции глав МИД стран «нормандской четверки» Франция и Германия заявили, что их позиция остается неизменной, и они поддерживают Украину в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что США обратились к РФ с важным призывом из-за аннексии Крыма. 


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