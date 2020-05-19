Доказательства для международного трибунала: Таран опроверг главный аргумент Гордона по интервью с Гиркиным

Директор Международного института демократии, политолог Сергей Таран прокомментировал интервью журналиста Дмитрия Гордона с террористом «ДНР» Игорем Гиркиным. Политолог раскритиковал скандальное интервью и заявил, что о том, что РФ ведет против Украины войну, уже 6 лет знает весь мир. По его словам, для того, чтобы показать факт российской агрессии против Украины не нужно брать интервью у террориста.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram -канал Сергея Тарана.

Политолог Сергей Таран решил напомнить «специально для Гордона» и для его «кураторов из СБУ» о том, что об агрессии РФ против Украины уже шесть лет сообщают все мировые СМИ. Кроме того, по его словам, на российских пропагандистских каналах российские политики прямо говорят об аннексии Крыма, даже больше того, заявляю об этом с трибуны ООН.

Политолог напомнил:

«Эти факты для мира настолько доказательны, что уже несколько лет подряд являются основанием для санкций, которые против РФ ввели ведущие страны мира».

Политолог отметил, что в США и Израиле перед тем, как «уничтожить террористов» их не приглашают на интервью.

Таран уверен, что украинские спецслужбы могут использовать иные методы для сбора информации и не допускать подобную, по его словам, «медиагрязь» в украинское медиапространство.

Напоследок политолог добавил:

«По вашей логике, чтобы собрать необходимое количество доказательств, необходимо просто разрешить в Украине вещание российских каналов. Но, думаю, вы и так за шаг от этого. Потому, что какая власть, такая и антитеррористическая «деятельность».

Ранее мы сообщали, что Бутусов прокомментировал интервью Гордона с Гиркиным.