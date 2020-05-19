Это полностью его инициатива — в СБУ прокомментировали интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Служба безопасности ответила на вопрос, действительно ли интервью со скандальными «экс-прокурором» Крыма и боевиком ОРДЛО были согласованы с ними.

СБУ
СБУ. Фото — slovoidilo.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Так, в Службе безопасности Украины подчеркнули, что интервью журналиста Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской и Игорем «Стрелковым» Гиркиным — это полностью инициатива самого Гордона:

«СБУ сообщает, что недавние интервью с Поклонской и Гордоном — это лично инициатива Дмитрия Гордона. Но мы изучаем всю информацию, которая была в интервью, чтобы приобщить сведения Гиркина и Поклонской к делам о причатсности РФ к аннексии Крыма и войны на Донбассе».

Напомним, ранее мы писали, что СБУ даст правовую оценку интервью Гордона.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Украинцы Москвы поздравили военнопленных моряков с Пасхой

Дмитрий Климов

В парламент баллотируются 54 кандидата, которые голосовали за диктаторские законы

Христина Качоровська

В столкновениях с израильскими солдатами на границе Газы ранены 20 палестинцев

Дмитрий Климов

Добавить комментарий