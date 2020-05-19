Нет никакой зрады — Береза о скандальных интервью Гордона

Экс-нардеп сообщил, что интервью украинского журналиста с Поклонской и Гиркиным — это была инициатива Генпрокуратуры.

Об этом Борислав Береза написал у себя в Telegram, пишет «НБН«.

Бывший народный избранник, ссылаясь на ряд свои источников (в частности, инсайдера из СБУ), уверяет, что интервью Дмитрия Гордона с Поклонской и Гиркиным произошли по инициативе Генеральной прокуратуры Украины:

«Все вопросы, которые задавал Гордон, составляли и в ОГП, и в СБУ. Это факт. Но никто не может объяснить, чем думали люди, которые согласовали эти интервью. В Гааге нет никаких флешек, тот, кто убедил в этом Гордона просто обманул его. Эти ведения, полученные в интервью, нельзя использовать в качестве доказательств агрессии РФ против Украины.Это понимают все, но лишь не наши правоохранители».

Но самое интересное, отметил Береза, что ни ОГП, ни СБУ не подумали о том, как отреагирует общество на эти интервью:

«Они реально были шокированы, что люди были возмущены. Это доказывает, что нет никакой коммуникация между украинцами и госорганами. Но это всегда так было. Поэтому расходимся — зрады нет. Есть лишь глупость и ощущение полного безумия».

Напомним, ранее мы писали, что в СБУ прокомментировали интервью Гордона.