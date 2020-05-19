Порошенко проиграл суд: экс-президента приговорен к публичному наказанию

Печерский районный суд города Киева принял решение против Петра Порошенко. Экс-президент проиграл судебное дело блогеру и политическому деятелю Анатолию Шарию.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на видео Анатолия Шария.

В январе 2019 года Шарий подал в суд на Порошенко за то, что тот заявил, что Шарий не украинский журналист и работает на Россию. Суд признал, что заявление Порошенко является недостоверным, и оскорбительным. Иными словами, суд официально обвинил Петра Порошенко в умышленной лжи.

Адвокаты Шария предоставили информацию о том, что их клиент официально является украинским журналистом и имеет соответствующие документы. В свою очередь в суде Порошенко не смог предоставить никаких официальных доказательств в пользу своих слов.

Суд обязал Порошенко публично подтвердить, что он распространял недостоверную информацию и вводил людей в заблуждение. Данную информацию Порошенко обязан за свой счет опубликовать в издании «Урядовий кур’єр». Кроме того, Порошенко обязан выплатить Шарию денежную компенсацию за судебные издержки.

Текст извинения для Порошенко заранее подготовил суд, экс-президенту остается обнародовать его от своего имени и публично сознаться в своей неправоте.

«В рамках законодательства я показываю, кто является приговором для Порошенко, кто действительно отвечает за свои слова. Есть ряд людей, которые следят за своими обещаниями, и Зеленский к ним не относится. Зеленский — это горе луковое», — заявил Шарий.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин оказал серьезное давление на население: террористы требуют новых выплат.