Пушилин оказал серьезное давление на население: террористы требуют новых выплат

Глава террористов «ДНР» Денис Пушилин нанес новый экономический удар по жителям неподконтрольных Украине территорий. Он снял ряд важнейших льгот, связанных с режимом повышенной готовности.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «указ» Пушилина.

Стоит отметить, что с 10 апреля «республика» ввела ряд определенных льгот из-за опасности распространения коронавируса. Льготы были предусмотрены для ряда субъектов хозяйствования. «Указ» о снятии льгот распространился на юрлица и ФЛП — собственников земельного участка, пая или землепользователей, деятельность которых приостановлена в связи с режимом повышенной готовности. Ранее для них ввели ряд снижений по налогам, но сейчас население осталось и без этих уступок. Кроме того, требования об оплате получили и арендаторы «государственного и муниципального» имущества, повысились налоги на частную недвижимость и на аренду «государственных предприятий».

Стоит отметить, что «ДНР» все еще страдает от урона, который нанес коронавирус. «Местная власть» использовала мирное население, чтобы попытаться восстановить свои экономические ресурсы.

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