Украинская власть должна провести ещё один референдум по вопросу Крыма — Поклонская

«Экс-прокурор» аннексированного Крыма, а ныне нелегетимный депутат российской Госдумы считает, что официальный Киев, вместо того чтобы плакаться по потере полуострова, должен провести ещё один референдум.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РИА-Новости«.

Правда, в этот раз референдум должен пройти в Украине и власти должны поинтересоваться у людей, поддерживают ли они «бесконечное нытье об оккупации Крыма»:

«Если официальный Киев хочет знать мнение украинцев, то пусть проведет референдум с вопросом: поддерживают ли они эту заезженную песню об оккупации или же хотят, чтобы государство заботилось об их благосостоянии и возобновило отношения с Россией».

Как отметила Поклонская, Украина должна строить свое будущее и забыть о Крыме, ведь местные жители сами решили стать частью РФ. Более того, захват Крыма, считает она, — это последствия «госперевората» в 2013-2014 гг:

«Власть Украины только и может что критиковать выбор крымчан. Им плевать, что украинцы уже устали кормить депутатов, которые лишь говорят об аннексии полуострова. Уверена, если бы у украинцев спросили, поддерживают ли они такое бесконечное нытье политиков, ответ оказался бы негативным».

Напомним, ранее мы писали, что Поклонская написала письмо нардепу Гончаренко.