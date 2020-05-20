Азаров рассказал, как Обама причастен к Майдану и захвату власти в Украине: провокационное заявление

Бывший премьер Украины Николай Азаров решил раскрыть отдельные сведения насчет Майдана и передела власти. Он сообщил, что адвокат Трампа опубликовал некоторые доказательства насчет того, что в Украине был захват власти в 2014 году. И к этому, более того, причастен бывший президент США Барак Обама.

Об этой информации сообщил Азаров на своей официальной страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«И шести лет не прошло, как хозяева из США принялись говорить правду. Личный адвокат Дональда Трампа публикует в Twitter доказательства касательно того, что в 2014 был произведен захват власти в Украине. И сделала это администрация бывшего президента Америки Обамы вместе с сетью агентов в Украине. Во главе этой сети был Петр Порошенко», — написал Азаров.

Не прошло и 6 лет, как американские хозяева начали говорить правду Личный адвокат Трампа начал публиковать в Twitter доказательства захвата власти в Украине администрацией экс-президента США Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Порошенко pic.twitter.com/LpdEzr1ko8 — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) May 19, 2020

К сожалению, Азаров не предоставил никаких доказательств в пользу своих слов. Притом бывший премьер часто публикует материалы, где доказательная база попросту отсутствует.

Пользователи соцсетей тоже не умолчали на этот счет. Многие из них не поверили Азарову, а некоторые даже начали откровенно его оскорблять.

Напомним, Пасечник поставил Зеленскому ультиматум: военизированные отряды «ЛНР» приведены в боеготовность.