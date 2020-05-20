Хватит и одного неполного срока — Гончаренко о желании Зеленского баллотироваться на второй срок

Народный избранник у себя в Telegram прокомментировал слова президента о том, что ему не хватит одной каденции чтобы выполнить все задачи.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Алексея Гончаренко:

«Зеленский уже думает о втором президентском сроке. Он честно ответил, что ему не хватит 5 лет чтобы выполнить все задуманное. Владимир, вот честно, вашего одного сроку хватит с головой. Было бы хорошо, если бы неполного срока».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский готов баллотироваться на второй срок.