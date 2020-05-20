Хватит и одного неполного срока — Гончаренко о желании Зеленского баллотироваться на второй срок

Политика
Христина Качоровська0
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Народный избранник у себя в Telegram прокомментировал слова президента о том, что ему не хватит одной каденции чтобы выполнить все задачи.

Алексей Гончаренко
Алексей Гончаренко. Фото — liga.net

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Алексея Гончаренко:

«Зеленский уже думает о втором президентском сроке. Он честно ответил, что ему не хватит 5 лет чтобы выполнить все задуманное.

Владимир, вот честно, вашего одного сроку хватит с головой. Было бы хорошо, если бы неполного срока».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский готов баллотироваться на второй срок.


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