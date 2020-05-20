Поклонская и Стрелков попали под критику в Российской Федерации из-за нашумевших интервью с Дмитрием Гордоном. Кремлевские силы посчитали, что Гордон использовал гостей на интервью в своих интересах.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Прокремлевский журналист издания «Комсомольская правда» Александр Коц в своих социальных сетях выразил недовольство относительно упомянутой ситуации. Он воспринял всерьез заявление Гордона о том, что материалы интервью будут использованы против пророссийских сил в суде.

«Поклонская и Стрелков наверняка смогут выйти из этой ситуации, они умеют находить нужные слова. Но к сожалению, это не отменяет того факта, что Гордон их использовал в своих целях, а они заблаговременно не смогли этого понять», — заявил Коц.

Отметим, что Гордон после обильной критики в свой адрес за эти интервью заявил, что он пообщался с Поклонской и Стрелковым исключительно ради сбора информации для спецслужб.

Напомним, как сообщалось ранее, «Л/ДНР» спустя 10 лет: тревожное заявление Казанского.