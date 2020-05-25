Черновол снова в центре внимания правоохранителей: обыски привели к новому уголовному делу

Правоохранители вновь выдвинули обвинения против экс-нардепа с четкой проукраинской позицией Татьяны Черновол. В этот раз она обвиняется в незаконном хранении оружия, которое удалось обнаружить при обыске.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Черновол рассказала, что ГБР выдвинуло против нее обвинение за хранение дома автомата. Сама Черновол уверенна, что она имеет полное право на хранение дома оружия. Она заявила, что это «наградное оружие» и ее за него судить нельзя. Вероятно, этот автомат является «трофеем» из зоны ООС.

«Это оружие полностью легальное, наградное. У меня есть документы на него, они датированы 16 октября 2014 года. Сейчас мне заявляют, что захваченное в бою оружие является нелегальным и я не имею на него прав», — заявила Черновол.

Черновол отметила, что понимает, что необходимого разрешения у нее нет, но она уверенна, что это не может служить основанием для того, чтобы суд был против нее. Она подчеркнула, что новый упрек в ее адрес — это очередной акт неуважения в отношении добровольцев.

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