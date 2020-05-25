Кремль может начать новые военные действия против Украины: эксперты рассказали, чем может обернуться критическая нехватка воды в Крыму

В аннексированном Россией Крыму стремительно уменьшаются запасы пресной воды. Критическая нехватка воды на полуострове может обернуться для Украины новым витком агрессии со стороны РФ. Так считают, американский журналист Пол Гобл и эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, глава правления БО «Институт Черноморских стратегических исследований» Юрий Смелянский.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Известный американский журналист Пол Гобл отмечает, что в аннексированном Россией Крыму сейчас острая нехватка пресной воды. По оценкам журналиста, запасов пресной воды на полуострове хватит до июля-августа 2020 года. Американский журналист считает, что Кремль до последнего надеялся, что с Украиной можно будет договориться о поставках воды в Крым. Но Киев четко ответил, что днепровская вода пойдет в Крым только после деоккупации полуострова. Пол Гобл пишет, что из-за этого Кремль может начать новую войну против Украины.

Своим мнение по этому вопросу также поделился и эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, глава правления БО «Институт Черноморских стратегических исследований» Юрий Смелянский. По словам Смелянского, в аннексированном Крыму скоро может начаться настоящая гуманитарная катастрофа. Он прогнозирует, что запасы пресной воды на полуострове к лету значительно уменьшатся. По словам эксперта, Крым не спасут водопроводы из РФ, также не улучшит ситуацию и бурение скважин.

Смелянский опасается, что Кремль может пойти в наступление и захватить новые территории Украины, чтобы получить контроль над водными ресурсами юга Украины.

Как известно, ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина возобновит водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова.

Стоить отметить, что согласно Женевской конвенции (1949 г.) ответственность за водоснабжение оккупированных территорий лежит на стране, которая эти территории оккупировала.

Ранее мы сообщали, что военный эксперт Жирохов сообщил, когда Кремль может пойти на эскалацию конфликта на Донбассе.