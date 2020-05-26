Кикабидзе: Если к тебе зашел танк с каким-то флагом, то в этой стране ты не должен петь

Известный и любимый всеми советский и грузинский певец Вахтанг Кикабидзе высказал свое мнение по поводу агрессии России против Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Свои комментариями певец поделился в интервью, которое дал Дмитрию Гордону, (видео можно посмотреть в конце страницы).

Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, что не стоит винить народ России в преступлениях Путина.

По его словам, политика и народ – разные вещи. Певец рассказал, что получает много писем из разных городов Российской Федерации, в которых приглашают его приехать и извиняются: «это же Путин, это не мы».

«Но, нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, имею в виду – политикам. Если зашел к тебе танк с каким-то флагом, то в эту страну ты не должен ехать петь и развлекаться», — сказал артист.

Политику России в отношении Украины Кикабидзе назвал ошибочной.

По его мнению, рейтинг Путина и дальше будет падать. Его агрессивная политика по отношению к братскому когда-то народу Украины никакой пользы для самой России не принесет.

«Вы – немаленькая страна и с вами так нельзя разговаривать. С нами можно ­– нам некуда деться, но это огромный грех. Я с 2008 года ни в одном городе России не был», – заявил Кикабидзе.

Напоследок певец выразил уверенность, что история расставит все на свои места.

Интервью Вахтанга Кикабидзе Дмитрию Гордону.

Ранее сообщалось о том, что Путин шокировал россиян своим новым заявлением.